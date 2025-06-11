Губернатор Первышов: Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на Котовск

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Тамбовской области при помощи бесплиотников в ночь на среду 11 июня. Об этом информировал губернатор Евгений Первышов.
«В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск», — написал чиновник в Telegram-канале.
По словам губернатора, один из сбитых беспилотников упал, из-за чего произошло возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, при этом никто не пострадал, уточнил Первышов.
Губернатор напомнил жителям региона о недопустимости выкладывания в соцсети фото и видео как работы российских ПВО, так и попыток атаки украинских беспилотников.
В то же время губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что не менее пяти БПЛА ВСУ обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО в ночь на 11 июня.
Напомним, в ночь с 9 на 10 июня средства ПВО перехватили 102 беспилотника ВСУ над 11 регионами РФ.