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Губернатор Первышов: Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на Котовск

ВСУ атаковали Котовск в Тамбовской области беспилотниками, возникло возгорание.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Тамбовской области при помощи бесплиотников в ночь на среду 11 июня. Об этом информировал губернатор Евгений Первышов.

«В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам губернатора, один из сбитых беспилотников упал, из-за чего произошло возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, при этом никто не пострадал, уточнил Первышов.

Губернатор напомнил жителям региона о недопустимости выкладывания в соцсети фото и видео как работы российских ПВО, так и попыток атаки украинских беспилотников.

В то же время губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что не менее пяти БПЛА ВСУ обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО в ночь на 11 июня.

Напомним, в ночь с 9 на 10 июня средства ПВО перехватили 102 беспилотника ВСУ над 11 регионами РФ.