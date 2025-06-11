Силы ПВО уничтожили 32 беспилотника над регионами России

Наибольшее количество дронов — 16 единиц — было сбито над Воронежской областью. Еще восемь беспилотников уничтожены над Курской областью, пять — над Тамбовской областью и два — над Ростовской областью. Один БПЛА перехвачен над акваторией Черного моря у крымского побережья.