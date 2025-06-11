Силы ПВО уничтожили 32 беспилотника над регионами России

В период с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 16 единиц — было сбито над Воронежской областью. Еще восемь беспилотников уничтожены над Курской областью, пять — над Тамбовской областью и два — над Ростовской областью. Один БПЛА перехвачен над акваторией Черного моря у крымского побережья.
Ранее Минобороны России информировало, что российским войскам удалось взять под свой контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области. За успешную операцию отвечали военнослужащие из группировки войск «Север».
Также стало известно, что военные Вооруженных сил (ВС) России улучшают свои позиции на Краснолиманском и Красноармейском направлениях в зоне СВО. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские войска перерезают логистику ВСУ.