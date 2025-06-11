Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 32 беспилотника над регионами России

В ночь на 11 июня над пятью российскими регионами и Черным морем сбиты 32 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В период с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 16 единиц — было сбито над Воронежской областью. Еще восемь беспилотников уничтожены над Курской областью, пять — над Тамбовской областью и два — над Ростовской областью. Один БПЛА перехвачен над акваторией Черного моря у крымского побережья.

Ранее Минобороны России информировало, что российским войскам удалось взять под свой контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области. За успешную операцию отвечали военнослужащие из группировки войск «Север».

Также стало известно, что военные Вооруженных сил (ВС) России улучшают свои позиции на Краснолиманском и Красноармейском направлениях в зоне СВО. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские войска перерезают логистику ВСУ.