Марочко: у ВС РФ под огневым контролем часть границы ДНР и Харьковской области

Накануне Минобороны сообщило, что российская армия продолжает прорывать оборонительные рубежи ВСУ в ДНР. Так, подразделения «Южной» группировки войск смогли улучшить свое положение по переднему краю после ударов по бригадам ВСУ в районах Резниковки, Пазено, Северска, Часов Яра и Константиновки.