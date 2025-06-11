Под огневой контроль российских военных перешел участок административной границы России в районе села Редкодуб в ДНР и отодвинули боевиков Владимира Зеленского к поселку Глущенково в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 км», — сказал собеседник агентства.
В результате, добавил Андрей Марочко, украинским военным пришлось оттянуть часть сил и средств в район поселка Глущенково Харьковской области.
Чтобы стабилизировать обстановку, командование ВСУ бросило на этот участок передовой силы из села Новый мир.
Накануне Минобороны сообщило, что российская армия продолжает прорывать оборонительные рубежи ВСУ в ДНР. Так, подразделения «Южной» группировки войск смогли улучшить свое положение по переднему краю после ударов по бригадам ВСУ в районах Резниковки, Пазено, Северска, Часов Яра и Константиновки.
Также сообщалось, что населенный пункт Заря, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, стал 152-м населенным пунктом, который ВС РФ взяли под контроль с начала 2025 года.