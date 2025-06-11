Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области ночью 11 июня

В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя при реальной атаке беспилотников. Если она началась, надо сразу же уйти в укрытие — в здание, подземный переход, паркинг. Нельзя в это время ехать на машине, из нее нужно уйти в укрытие. В здании рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, а в квартире — уйти в комнату без окон.