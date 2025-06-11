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Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области ночью 11 июня

Жителям Самарской области напомнили про правила безопасности при атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 11 июня в Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА, сообщение об этом было опубликовано в приложении МЧС около 04.00. Самарцев призывают быть бдительными, а в случае ЧС — звонить по телефону 112.

В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя при реальной атаке беспилотников. Если она началась, надо сразу же уйти в укрытие — в здание, подземный переход, паркинг. Нельзя в это время ехать на машине, из нее нужно уйти в укрытие. В здании рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, а в квартире — уйти в комнату без окон.

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области объявляли также ночью 9 и 10 июня. Обошлось без происшествий, только аэропорт Курумоч не работал несколько часов 10 июня в целях безопасности.