Юрист Ярмуш назвала обоснованным рекордный 30-летний срок для наемницы ВСУ

Рекордный для женщины в РФ 30-летний тюремный срок, который может получить датская наемница ВСУ Аннабель Йоргенсен, является обоснованным из-за большого количества тяжких преступлений, которые фигурируют в деле. Об этом сказала aif.ru российский адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Ранее прокурор потребовал приговорить датскую наемницу ВСУ Аннабель Йоргенсен к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 2,5 млн рублей. 28-летняя жительница Дании была одной из тех, кто участвовал в нападении на Курскую область.
«Она обвиняется в очень тяжких преступлениях. Там и терроризм, контрабанда оружия и так далее. А если копнуть ее биографию, возможно и она против мирных жителей совершала преступление. В совокупности очень много тяжких статей. Поэтому прокуратура и запросила такой срок, который стоит назвать обоснованным», — отметила адвокат.
Йоргенсен вменяется незаконное пересечение госграницы, наемничество, террористический акт, а также незаконный оборот оружия и контрабанда взрывных устройств, боеприпасов и вооружения (ч.3 ст. 322, ч.3 ст. 359, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 222 и ч.3 ст. 226.1 УК РФ).
По словам Марии Ярмуш, вынося приговор, судья может скорректировать срок, запрошенный прокурором.
«Право суда — выбрать наказание, исходя из всех обстоятельств. Каким будет приговор, мы узнаем после его оглашения», — сказала Мария Ярмуш.
На данный момент самым суровым приговором для женщины в России считается наказание в виде 28 лет заключения, которое получила Дарья Трепова* за покушение на военного блогера Владлена Татарского.
*-внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.