Юрист Ярмуш назвала обоснованным рекордный 30-летний срок для наемницы ВСУ

«Она обвиняется в очень тяжких преступлениях. Там и терроризм, контрабанда оружия и так далее. А если копнуть ее биографию, возможно и она против мирных жителей совершала преступление. В совокупности очень много тяжких статей. Поэтому прокуратура и запросила такой срок, который стоит назвать обоснованным», — отметила адвокат.