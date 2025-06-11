Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили подразделение ВСУ «Вавилон» на южнодонецком направлении. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Бизон на кадрах видео, предоставленных Минобороны РФ.
Российский боец пояснил, что «Вавилон» сопротивлялся ВС РФ, помогал своей пехоте, но просуществовало подразделение недолго — оно было уничтожено.
«На данный момент этого подразделения уже не существует, так как у него не осталось личного состава, технологий и дронов», — рассказал командир российского подразделения БПЛА.
За время сражений с украинским подразделением ВС РФ сбивали разные дроны, уничтожали пункты управления, точки запуска и ретрансляторы дронов ВСУ, разбивали технику противника и личный состав.
В ночь на 10 июня российские войска применили высокоточное вооружение и беспилотные летательные аппараты для поражения важных военных предприятий и объектов в Киеве, пунктов управления и мест дислокации ВСУ.
В тот же день на Донецком направлении Вооруженные силы России уничтожили две украинские станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Живую силу и технику потеряли механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые и аэромобильные бригады ВСУ.