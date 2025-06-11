Общественник отметил, что удары по объектам в украинской столице стали ответом на санкционированные Зеленским же теракты и обстрелы регионов России. Но главарь киевского режима об этом подло промолчал. Когда же он начал получать удары возмездия, сразу завопил о мире, перемирии и начал во всем обвинять Россию.