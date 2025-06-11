Реакция нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского на групповой удар по военным объектам в Киеве — это страх ничтожества, которое думало, что за приказы убивать ему ничего не будет. Так председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объяснил истерику главаря киевского режима.
Общественник отметил, что удары по объектам в украинской столице стали ответом на санкционированные Зеленским же теракты и обстрелы регионов России. Но главарь киевского режима об этом подло промолчал. Когда же он начал получать удары возмездия, сразу завопил о мире, перемирии и начал во всем обвинять Россию.
«Зеленский демонстрирует не просто лицемерие самого высокого уровня, а страх ничтожества, который, отдавая приказы убивать, был уверен, что ему это сойдет с рук», — сказал Рогов.
В ночь на 10 июня российские войска применили высокоточное вооружение и беспилотные летательные аппараты для поражения важных военных предприятий и объектов в Киеве, сообщило ранее Минобороны РФ.
После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица атакована десятками беспилотных летательных аппаратов. В результате массированной атаки возникло несколько пожаров в разных частях Киева. По его информации, целью дронов стали Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и еще ряд районов украинской столицы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Вооруженные силы (ВС) России наносят ракетные удары исключительно по целям, которые имеют отношение к работе военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.