Юрист Ярмуш сказала, как в РФ могут экстрадировать наемницу ВСУ Йоргенсен

«После обвинительного приговора по таким тяжким статьям эта датчанка может оказаться в ситуации, когда её будут останавливать и проверять в любой стране по запросу Интерпола. Единственный способ избежать этого — находиться у себя в Дании. Практически ни одна страна не выдает собственных граждан. Скорее всего, европейские страны тоже будут настаивать, что она была добровольцем, а не наемницей. Однако, если она окажется в юрисдикции, которая исполняет международное соглашение с Россией и запросы по линии Интерпола, её могут арестовать. Есть большая вероятность, что молодой иностранке-наёмнице грозит задержание, если она будет ездить по миру», — сказала Мария Ярмуш.