Юрист Ярмуш сказала, как в РФ могут экстрадировать наемницу ВСУ Йоргенсен

Датская наемница ВСУ Аннабель Йоргенсен после заочного приговора может быть задержана и выдана в Россию, если покинет свою страну. Об этом в комментарии aif.ru сказала российский адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Ранее стало известно, что прокурор потребовал для наемницы рекордно сурового наказания в виде 30 лет лишения свободы. Процесс идет во 2-м Западном окружном военном суде в Москве. Известно, что Йоргенсен принимала участие в атаках на Курскую область.
«После обвинительного приговора по таким тяжким статьям эта датчанка может оказаться в ситуации, когда её будут останавливать и проверять в любой стране по запросу Интерпола. Единственный способ избежать этого — находиться у себя в Дании. Практически ни одна страна не выдает собственных граждан. Скорее всего, европейские страны тоже будут настаивать, что она была добровольцем, а не наемницей. Однако, если она окажется в юрисдикции, которая исполняет международное соглашение с Россией и запросы по линии Интерпола, её могут арестовать. Есть большая вероятность, что молодой иностранке-наёмнице грозит задержание, если она будет ездить по миру», — сказала Мария Ярмуш.
В 2014 году двое колумбийских наёмников ВСУ были задержаны во время пересадки в аэропорту Венесуэлы, переданы в Россию и помещены в СИЗО.
Йоргенсен вменяется незаконное пересечение госграницы, наемничество, террористический акт, а также незаконный оборот оружия и контрабанда взрывных устройств, боеприпасов и вооружения (ч.3 ст. 322, ч.3 ст. 359, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 222 и ч.3 ст. 226.1 УК РФ).
На данный момент самым суровым приговором для женщины в России считается наказание в виде 28 лет заключения, которое получила Дарья Трепова* за покушение на военного блогера Владлена Татарского.
*-внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.