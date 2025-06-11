Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

В курском приграничье из-за атаки беспилотников пострадали трое детей.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

В период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами.

По данным ведомства, 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, 8 — над Курской областью, 5 — над Тамбовской областью, 2 — над Ростовской областью, а также 1 — над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.

Последствия

ВСУ атаковали с помощью беспилотников поселок Марьино приграничного Рыльского района Курской области, пострадали трое детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что угрозы для их жизни и здоровья нет.

По словам врио губернатора региона, в результате удара повреждено остекление марьинского Дома культуры, разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино». Выбиты окна в частном доме и начальной школе.

Работа аэропортов

Временные ограничения вводились в аэропортах Калуги и Саратова.