Что известно о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы

В курском приграничье из-за атаки беспилотников пострадали трое детей.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
В период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами.
По данным ведомства, 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, 8 — над Курской областью, 5 — над Тамбовской областью, 2 — над Ростовской областью, а также 1 — над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.
Последствия
ВСУ атаковали с помощью беспилотников поселок Марьино приграничного Рыльского района Курской области, пострадали трое детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он отметил, что угрозы для их жизни и здоровья нет.
По словам врио губернатора региона, в результате удара повреждено остекление марьинского Дома культуры, разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино». Выбиты окна в частном доме и начальной школе.
Работа аэропортов
Временные ограничения вводились в аэропортах Калуги и Саратова.