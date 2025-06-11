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Почти восемь часов продержался режим атаки БпЛА над Воронежской областью

За это время над регионом сбили 16 дронов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 июня, в 8:08 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся над нашим регионом почти восемь часов — с 0:19.

За это время дежурные силы ПВО сбили 16 беспилотников. Главное, что обошлось без последствий на земле.

Тем временем, над Курской областью уничтожили восемь дронов, над Тамбовской областью — пять, над Ростовской областью — два, над акваторией Черного моря у побережья республики Крым — один.

Напомним, что региональные власти просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.