Почти восемь часов продержался режим атаки БпЛА над Воронежской областью

Сегодня, 11 июня, в 8:08 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся над нашим регионом почти восемь часов — с 0:19.
За это время дежурные силы ПВО сбили 16 беспилотников. Главное, что обошлось без последствий на земле.
Тем временем, над Курской областью уничтожили восемь дронов, над Тамбовской областью — пять, над Ростовской областью — два, над акваторией Черного моря у побережья республики Крым — один.
Напомним, что региональные власти просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.