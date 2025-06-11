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Российские войска вышли к западной границе ДНР

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны.

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Источник: РИА "Новости"

«Группировка войск “Центр” продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области», — говорится в сводке.

ВСУ потеряли в боях с группировкой «Центр» за сутки:

  • до 460 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины, три автомобиля;
  • три артиллерийских орудия.

По данным министерства, также к границе российского региона вышли подразделения группировки войск «Восток». Потери противника в зоне ее ответственности:

  • более 225 человек;
  • боевая бронированная машина;
  • пять автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии;
  • станция радиоэлектронной борьбы.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.