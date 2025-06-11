«Группировка войск “Центр” продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области», — говорится в сводке.
ВСУ потеряли в боях с группировкой «Центр» за сутки:
- до 460 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины, три автомобиля;
- три артиллерийских орудия.
По данным министерства, также к границе российского региона вышли подразделения группировки войск «Восток». Потери противника в зоне ее ответственности:
- более 225 человек;
- боевая бронированная машина;
- пять автомобилей;
- четыре орудия полевой артиллерии;
- станция радиоэлектронной борьбы.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.