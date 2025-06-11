Российские войска вышли к западной границе ДНР

«Группировка войск “Центр” продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области», — говорится в сводке.