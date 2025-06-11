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ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группировка войск «Север» нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, на харьковском направлении были поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тихое, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.