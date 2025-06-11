ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении

«Подразделения группировки войск “Север” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства.