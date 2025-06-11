Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сути до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», семь автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Октава-С» и три склада боеприпасов.