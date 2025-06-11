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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада» за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину «Казак», сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сути до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», семь автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Октава-С» и три склада боеприпасов.