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ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия «Востока»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 225 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сообщении военного ведомства.