ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сообщении военного ведомства.