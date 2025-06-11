ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия «Востока»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 225 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.