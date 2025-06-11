ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения “Азов” (экстремистская организация, запрещена в РФ — ред.) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Северск, Петровка, Часов Яр, Белая Гора, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.