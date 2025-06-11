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ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. «Южная» группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли за сутки до 135 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России.

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Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения “Азов” (экстремистская организация, запрещена в РФ — ред.) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Северск, Петровка, Часов Яр, Белая Гора, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная установка Krab польского производства.