ПВО сбила 120 украинских беспилотников за сутки

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам по производству беспилотников местам их хранения, уточнили в сводке. Также поражены пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.