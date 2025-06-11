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ПВО сбила 120 украинских беспилотников за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили за прошедшие сутки 120 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам по производству беспилотников местам их хранения, уточнили в сводке. Также поражены пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.