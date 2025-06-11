ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.