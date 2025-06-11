Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.