Главное из брифинга Минобороны 11 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цехам по производству БПЛА и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения дронов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.