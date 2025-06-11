Главное из брифинга Минобороны 11 июня 2025 года: последние новости на сегодня

«Север» продавил линию обороны ВСУ
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области подразделения группировки поразили две бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тихое, Ветеринарное и Волчанск.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Российские бойцы также ликвидировали: боевую бронированную машину «Казак», семь автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ «Октава-С» и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар шести украинским бригадам, в том числе бригаде спецназначения «Азов», в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 135 боевиков, танк, боевую бронированную машину, пикап и два орудия полевой артиллерии.
Бойцы «Центра» вышли к границе ДНР и наступают в Днепропетровской области
Подразделения 55-й мотострелковой бригады группировки «Центр» вышли к западной границе ДНР и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступление в Днепропетровской области.
Военнослужащие «Центра» атаковали 13 бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новоподгородного Днепропетровской области.
«Потери противника составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» развивает наступление в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки вышли на западную границу ДНР и развивают наступление в Днепропетровской области.
Бойцы «Востока» нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 225 человек. ВС РФ также уничтожили боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области.
Противник потерял до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777, три станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цехам по производству БПЛА и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения дронов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 120 БПЛА самолетного типа.