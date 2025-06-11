Бывший министр из Саратовской области Беликов погиб в зоне СВО

«Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином — это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», — говорится в сообщении от администрации Новоузенского района.