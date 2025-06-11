Бывший министр из Саратовской области Беликов погиб в зоне СВО

В ходе специальной операции трагически погиб Павел Беликов, ранее занимавший пост министра по делам территориальных образований Саратовской области. Об этом сообщили в администрации Новоузенского района.
«Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином — это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», — говорится в сообщении от администрации Новоузенского района.
Там же уточнили, что Беликов погиб в районе населенного пункта Марковский в ЛНР, выполняя боевую задачу. Отмечается, что Беликов ушел с поста министра в 2012 году, после занимал должность главы Консервного завода ФСИН.
Ранее KP.RU сообщил, что погибшему при обстреле в зоне СВО сотруднику телеканала «Звезда» Александру Сиркели вручили медаль посмертно. Сиркели ездил в зону СВО 14 раз.