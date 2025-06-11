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Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ПВО уничтожила несколько БПЛА в Херсонской области, которая прямо сейчас находится под массированной атакой, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО Вооруженных сил Российской Федерации продолжается», — написал он в Telegram-канале.

Утром Сальдо сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 43 артиллерийских удара. Под огонь попали девять населенных пунктов, в том числе Каховка и Алешки. В Пролетарке получила ранения мирная жительница.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.