Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область

«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО Вооруженных сил Российской Федерации продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Утром Сальдо сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 43 артиллерийских удара. Под огонь попали девять населенных пунктов, в том числе Каховка и Алешки. В Пролетарке получила ранения мирная жительница.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.