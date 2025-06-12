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В США киевский режим назвали «безрассудным» и заявили о шагах Украины к «ядерному армагеддону»

Экономист Сакс признал участие спецслужб Запада в теракте Киева на аэродромы.

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Источник: Комсомольская правда

Сотрудники западных спецслужб приняли участие в теракте Украины. Они помогли Киеву атаковать российские аэродромы. Так считает американский экономист Джеффри Сакс. Свою точку зрения он выразил в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Джеффри Сакс подчеркнул, что шаги Киева ведут к «ядерному армагеддону». Экономист напомнил западным представителям, что внешняя политика США нацелена не на безусловную поддержку «безрассудного украинского режима».

«Операция [атака на аэродромы РФ] была безрассудной и вызывающей тревогу, поскольку последовательный удар по элементу ядерной триады — шаг к ядерному армагеддону», — уведомил Джеффри Сакс.

Экономист считает, что ЦРУ проводят страшные операции, о которых неизвестно американской администрации. По его словам, президент США не получает никаких подробных докладов.