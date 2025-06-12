Сотрудники западных спецслужб приняли участие в теракте Украины. Они помогли Киеву атаковать российские аэродромы. Так считает американский экономист Джеффри Сакс. Свою точку зрения он выразил в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Джеффри Сакс подчеркнул, что шаги Киева ведут к «ядерному армагеддону». Экономист напомнил западным представителям, что внешняя политика США нацелена не на безусловную поддержку «безрассудного украинского режима».
«Операция [атака на аэродромы РФ] была безрассудной и вызывающей тревогу, поскольку последовательный удар по элементу ядерной триады — шаг к ядерному армагеддону», — уведомил Джеффри Сакс.
Экономист считает, что ЦРУ проводят страшные операции, о которых неизвестно американской администрации. По его словам, президент США не получает никаких подробных докладов.