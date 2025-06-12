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«Русские в ярости»: Запад признал, что ждет ответа РФ на теракты Киева

Strategic Culture: Украину ждет жесткий ответ после атак на аэродромы России.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Киев 1 июня совершил серию терактов в отношении российских аэродромов. Участники операции понимали, что этот шаг — удар по стратегическим ядерным силам РФ. Украину ожидает жесткий ответ. Такое мнение выразили в издании Strategic Culture.

В статье отмечается, что российские представители находятся «в ярости». Автор материала считает, что украинцы хотели лишь получить пиар, заручиться западной поддержкой. Вероятно, Киев попытался продемонстрировать свою боеспособность ударами по аэродромам РФ, пишет издание.

«Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости», — говорится в статье.

Экономист Джеффри Сакс назвал теракт безрассудным. Он указал и на участие западных спецслужб в операции.