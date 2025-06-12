Трое полицейских и военный награждены за попытку сбить БПЛА: они забрасывали летевшие из фуры дроны камнями

Сотрудники полиции служат в отделе МВД «Усольский». Двое из них — старшие лейтенанты Евгений Адорченко и Виктор Васильев. Третий герой — водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин. По словам губернатора, они выехали к месту ЧП, как только поступила информация о вылетающих из фуры дронах.