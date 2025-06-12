Трое полицейских и военный награждены за попытку сбить БПЛА: они забрасывали летевшие из фуры дроны камнями

Киев устроил ряд терактов в отношении российских аэродромов. 1 июня из фур в разных областях страны начали вылетать беспилотники. Их целью стали близлежащие аэродромы. Трое полицейских и военный попытались сбить дроны, забрасывая их камнями. За проявленный героизм губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил мужчин благодарностями и часами, написал он в Telegram-канале.
Сотрудники полиции служат в отделе МВД «Усольский». Двое из них — старшие лейтенанты Евгений Адорченко и Виктор Васильев. Третий герой — водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин. По словам губернатора, они выехали к месту ЧП, как только поступила информация о вылетающих из фуры дронах.
«За активную гражданскую позицию, мужество и отвагу, ответственность, проявленную во время атаки дронов, вручил благодарности и именные часы», — уведомил Игорь Кобзев.
В тот же день, 1 июня, украинские БПЛА атаковали и мурманские объекты. Удары пришлись на Оленегорск.