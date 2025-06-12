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Трое полицейских и военный награждены за попытку сбить БПЛА: они забрасывали летевшие из фуры дроны камнями

Губернатор Кобзев наградил пытавшихся сбить вылетающие из фуры дроны.

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Источник: Комсомольская правда

Киев устроил ряд терактов в отношении российских аэродромов. 1 июня из фур в разных областях страны начали вылетать беспилотники. Их целью стали близлежащие аэродромы. Трое полицейских и военный попытались сбить дроны, забрасывая их камнями. За проявленный героизм губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил мужчин благодарностями и часами, написал он в Telegram-канале.

Сотрудники полиции служат в отделе МВД «Усольский». Двое из них — старшие лейтенанты Евгений Адорченко и Виктор Васильев. Третий герой — водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин. По словам губернатора, они выехали к месту ЧП, как только поступила информация о вылетающих из фуры дронах.

«За активную гражданскую позицию, мужество и отвагу, ответственность, проявленную во время атаки дронов, вручил благодарности и именные часы», — уведомил Игорь Кобзев.

В тот же день, 1 июня, украинские БПЛА атаковали и мурманские объекты. Удары пришлись на Оленегорск.