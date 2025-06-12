Украинские военные хотят паспорт РФ: Алаудинов рассказал о получении гражданства России бойцами ВСУ

Украинские солдаты стали чаще ходатайствовать о получении российского гражданства. Количество таких сдавшихся в плен ВС РФ боевиков регулярно растет. Такими данными располагает командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, цитирует ТАСС.
Он также рассказал о росте желающих вступить в ряды армии России. По данным генерал-лейтенанта, таких добровольцев «всё больше и больше». А тенденция на запрос паспортов России от украинцев будет только нарастать, считает командир «Ахмата».
«О гражданстве РФ просили пленные бойцы ВСУ. Некоторым из них верховный главнокомандующий удовлетворил ходатайство, дав им гражданство Российской Федерации. Хочется сказать, что некоторые из них после получения гражданства России вступили в ряды Минобороны», — подчеркнул Апти Алаудинов.
Генерал-лейтенант сообщил, что планирует также разобраться с причастными к инциденту со стрельбой из гранатомета в Курской области. Злоумышленники открыли огонь в Судже.