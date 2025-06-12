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Командир одной из групп ВСУ сбежал после понесенных потерь в ДНР: о зачистке села Бердычи

Пленный украинский солдат Солодкин: командир ВСУ дезертировал при зачистке в ДНР.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Попавший в плен ВС России солдат ВСУ Сергей Солодкин поделился воспоминаниями о произошедшем во время зачистки села Бердычи в ДНР. Тогда, в 2024 году, украинские боевики попытались взять под контроль населенный пункт. Российские военные ликвидировали половину боевой группы. Командир одной из бригад дезертировал, рассказал Сергей Солодкин РИА Новости.

По его воспоминаниям, всего в боевой группе было восемь человек. Сам солдат получил ранения при встрече с бойцами ВС РФ. Он рассказал, что ему пришлось ползти шесть километров. Потом боевик ВСУ оказался в плену.

«При штурме четверо погибло, один был ранен. Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали», — поделился Сергей Солодкин.

Интересна история еще одного сбежавшего из ВСУ солдата. Дезертировав, гражданин Украины отправился в Амстердам. В марте 2025 года бывший военный напал на людей и оказался в местной тюрьме.