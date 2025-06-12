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Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 12 июн — РИА Новости. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

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Источник: © РИА Новости

«Производя воздушную разведку, расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии выявил наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме, по которому было принято решение ударить FPV-дроном. Расчет выдвинулся в заданный район, где осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение наблюдательного пункта ВСУ.

В ходе проведения специальной военной операции расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии продолжают ежедневно уничтожать наблюдательные пункты, пункты временной дислокации, технику и живую силу ВСУ. Неоднократно подразделения БПЛА срывали ротацию противника на правом берегу Днепра.