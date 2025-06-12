Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

«Производя воздушную разведку, расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии выявил наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме, по которому было принято решение ударить FPV-дроном. Расчет выдвинулся в заданный район, где осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена», — сообщили в оборонном ведомстве.