Силы ПВО уничтожили 52 беспилотника над регионами России

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь с 11 на 12 июня. По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены над четырьмя регионами страны.
«В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 11 июня до 04:10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Основная часть дронов — 41 аппарат — была сбита над Белгородской областью. Еще шесть беспилотников уничтожили над Брянской областью, три — в Московском регионе и два — над территорией Крыма.
Тем временем в Минобороны сообщили, что мотострелковая бригада ВС РФ вышла к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории области.