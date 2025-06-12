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Силы ПВО уничтожили 52 беспилотника над регионами России

В ночь на 12 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 52 БПЛА над четырьмя российскими регионами.

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Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь с 11 на 12 июня. По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены над четырьмя регионами страны.

«В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 11 июня до 04:10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Основная часть дронов — 41 аппарат — была сбита над Белгородской областью. Еще шесть беспилотников уничтожили над Брянской областью, три — в Московском регионе и два — над территорией Крыма.

Тем временем в Минобороны сообщили, что мотострелковая бригада ВС РФ вышла к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории области.