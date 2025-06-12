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Два украинских беспилотника сбили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Москву и приграничье. Об этом сообщили в Минобороны.

Как создавалась новая Россия

Отмечается, что в период с 21.00 мск 11 июня до 4.10 12 июня было уничтожено 52 беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 41 БПЛА над территорией Белгородской области, шесть — над Брянской, три — над Московским регионом и два беспилотника — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Накануне боевики неоднократно попытались атаковать Крым при помощи беспилотников. Днем над Крымом был сбит один вражеский БПЛА, ночью — еще один.

Как сообщалось, в ночь на 11 июня российские войска сбили 32 дрона ВСУ. 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь — над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два — над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.