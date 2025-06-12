Два украинских беспилотника сбили над Крымом

Как сообщалось, в ночь на 11 июня российские войска сбили 32 дрона ВСУ. 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь — над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два — над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.