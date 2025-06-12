Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн — РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* Екатерина* последние несколько лет жила в Челябинске, а до 2017 года, вероятно, в Киеве, выяснил корреспондент РИА Новости.
Тимофеева* до 2017 года неоднократно публиковала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии с геолокацией из Киева, где посещала бары и модные показы. Уже тогда она делилась совместными фотографиями с Артемом Тимофеевым*. Позже девушка писала, что была в отпуске в Москве. При этом последние несколько лет она проживает в Челябинской области.
Так, с 2017 года Тимофеева* выкладывала фотографии из челябинского Миасса, в том числе на фоне озера Тургояк и из клуба-отеля «Золотой пляж» на его берегу. За год до этого — в 2016-м она опубликовала в соцсети свидетельство о регистрации брака с Артемом Тимофеевым*. В те годы в своих публикациях девушка сообщала, что ее работа «связана с одеждой, шоппингом и модой».
С 2023 года она начала выкладывать фотографии из Челябинска. В частности, в 2025 году в своем аккаунте в мессенджере Telegram Тимофеева* публиковала фотографии, где позирует на фоне известных городских локаций, а также многоквартирного дома, где проживала с мужем, и кинотеатра имени Александр Пушкина.
В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.