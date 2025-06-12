Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске

Так, с 2017 года Тимофеева* выкладывала фотографии из челябинского Миасса, в том числе на фоне озера Тургояк и из клуба-отеля «Золотой пляж» на его берегу. За год до этого — в 2016-м она опубликовала в соцсети свидетельство о регистрации брака с Артемом Тимофеевым*. В те годы в своих публикациях девушка сообщала, что ее работа «связана с одеждой, шоппингом и модой».