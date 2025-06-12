Учебка под огнём: Командование ВСУ под видом тренировки отправило новобранцев на штурм российских позиций

По словам Юра, командование ВСУ представило операцию как обычную тренировку по слаживанию подразделения. Бойцам поставили задачу осмотреть дома и провести зачистку населённого пункта, не сообщив о реальной ситуации. В ходе выполнения этого задания Юр получил ранение и был взят в плен российскими военными. О судьбе остальных участников группы он ничего не знает.