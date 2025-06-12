Пленный боец Вооруженных сил Украины Александр Юр раскрыл шокирующие подробности обмана со стороны украинского командования. В интервью РИА Новости он рассказал, что группу из 20 мобилизованных под видом учебного занятия отправили на штурм населённого пункта Отрадное в ДНР, находившегося под контролем российских войск.
По словам Юра, командование ВСУ представило операцию как обычную тренировку по слаживанию подразделения. Бойцам поставили задачу осмотреть дома и провести зачистку населённого пункта, не сообщив о реальной ситуации. В ходе выполнения этого задания Юр получил ранение и был взят в плен российскими военными. О судьбе остальных участников группы он ничего не знает.
Особое внимание вызывает признание пленного о полученных в учебном центре инструкциях. Как утверждает Юр, их наставляли не брать российских военных в плен, а «обнулять на передовой».
Прежде попавший в плен ВС России солдат ВСУ Сергей Солодкин поделился воспоминаниями о произошедшем во время зачистки села Бердычи в ДНР. В 2024 году, украинские боевики попытались взять под контроль населенный пункт. Российские военные ликвидировали половину боевой группы, а командир одной из бригад ВСУ дезертировал.