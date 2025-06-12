За ночь, к счастью, никаких инцидентов зафиксировано не было. А вот другие регионы России атаки вражеских беспилотников, увы, не обошли стороной.. Так, по Белгородской области противник ударил при помощи 41 БПЛА, также шесть дронов сбили в Брянской области, три — в Московской и два в Крыму.
Больше 9 часов находилась Воронежская область в зоне опасности атаки БПЛА
Тревогу объявили еще накануне вечером, 11 июня, в 20:51, отбой прозвучал сегодня, 12 июня, в 7:02. Соответствующие сообщения были опубликованы в телеграм-канале губернатора.