Больше 9 часов находилась Воронежская область в зоне опасности атаки БПЛА

За ночь, к счастью, никаких инцидентов зафиксировано не было. А вот другие регионы России атаки вражеских беспилотников, увы, не обошли стороной.. Так, по Белгородской области противник ударил при помощи 41 БПЛА, также шесть дронов сбили в Брянской области, три — в Московской и два в Крыму.