Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщили в Минобороны РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации Минобороны, российские военные также нанесли поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152-х районах.

Минобороны РФ 4 июня сообщило об освобождении населенных пунктов Редкодуб в ДНР и Кондратовки в Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей.