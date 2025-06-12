ВС РФ освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации Минобороны, российские военные также нанесли поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152-х районах.
Минобороны РФ 4 июня сообщило об освобождении населенных пунктов Редкодуб в ДНР и Кондратовки в Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей.