ВС РФ освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР

По информации Минобороны, российские военные также нанесли поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152-х районах.