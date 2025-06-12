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ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки «Днепр» за сутки

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Херсонской области, уничтожены до 90 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке российского ведомства.

Как уточняет Минобороны, уничтожено до 90 бойцов ВСУ, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.