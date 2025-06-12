ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки «Днепр» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке российского ведомства.
Как уточняет Минобороны, уничтожено до 90 бойцов ВСУ, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.