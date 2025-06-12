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ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, два танка, 12 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.