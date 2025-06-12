ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии “Азов”*, — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение противнику было нанесено в районах населенных пунктов Минтковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка в Донецкой Народной Республике.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ