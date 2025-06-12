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ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская «Южная» группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии “Азов”*, — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение противнику было нанесено в районах населенных пунктов Минтковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка в Донецкой Народной Республике.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ