Москалькова назвала число курян, которые остаются на Украине

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои шли в Суджанском и Кореневском районах. Рыльский, Глушковский, Беловский районы были эвакуированы. Минобороны сообщало, что изначально украинские войска заняли 1268 кв. км (общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км). 26 апреля 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.