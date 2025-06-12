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В День России Самарская область передала военным технику и экипировку

12 июня на СВО отправили дроны, системы РЭБ и 250 комплектов современного обмундирования.

Как создавалась новая Россия

12 июня, в День России, Самарская область передала военным крупную партию помощи. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что техника и снаряжение уже направлены бойцам 2-й гвардейской армии и подразделениям Росгвардии.

Для росгвардейцев подготовили 250 комплектов современной экипировки, созданной с использованием новейших материалов. Она защитит бойцов в любых погодных условиях во время выполнения задач в зоне СВО.

Также военные получили технические средства:

  • БПЛА, в том числе ударные дроны
  • Дополнительные комплектующие
  • Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как отметил губернатор, помощь формируется по запросам командиров и отправляется регулярно. «Это вклад тыла в общую Победу», — написал в личном телеграм-канале Федорищев.