В Россию вернули группу военных из украинского плена

Подробности обмена:
- Киеву взамен передали военнопленных ВСУ;
- российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации;
- cейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.