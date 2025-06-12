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В Россию вернули группу военных из украинского плена

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

Подробности обмена:

  • Киеву взамен передали военнопленных ВСУ;
  • российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации;
  • cейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.

Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.