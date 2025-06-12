Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов

«Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня т.г., в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — говорится в сообщении российского ведомства.