В ходе обмена пленными удалось вернуть четырёх жителей Пермского края

Четверо жителей Пермского края, попавших в плен в ходе СВО, вернулись в Россию, сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
По словам обмудсмена, именно 12 июня, в День России, стало известно, что среди 228 человек, возвращённых в Россию в результате обмена пленными, есть четверо участников СВО из Пермского края: из Соликамска, Ильинского, Добрянки и Перми. Игорь Сапко уточнил, что трое из них служат по контракту, а один был мобилизован.
«Информацию о возвращении сообщил родственникам лично по телефону, — рассказал омбудсмен. — Особенно тронул разговор с папой бойца из Соликамска — моей малой Родины. Сын уже позвонил ему, радости, конечно, не было предела! А сестра другого бойца даже не поверила с первого слова моему известию, искренне расплакалась».
Игорь Сапко поблагодарил за помощь коллегу, Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, а также Министерство обороны России.