В ходе обмена пленными удалось вернуть четырёх жителей Пермского края

По словам обмудсмена, именно 12 июня, в День России, стало известно, что среди 228 человек, возвращённых в Россию в результате обмена пленными, есть четверо участников СВО из Пермского края: из Соликамска, Ильинского, Добрянки и Перми. Игорь Сапко уточнил, что трое из них служат по контракту, а один был мобилизован.