Путин: Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

«Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия накопила хороший опыт для создания такого рода войск. «Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — отметил Путин.