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Расчет «Мсты-С» «Запада» сорвал ротацию ВСУ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Артиллерийский расчет САУ 2С19 «Мста-С» танкового Феодосийского полка 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки сорвал ротацию личного состава ВСУ на сватовско-купянском направлении зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня работали по ротации противника в блиндаже. Срочная цель — сказали, что ротация личного состава у них идет. В результате был уничтожен блиндаж», — сказал в предоставленном видео командир орудия с позывным Студент.

Как отметили в министерстве, в ходе воздушной разведки расчеты БПЛА вскрыли место размещения украинских военных и передали информацию артиллерии. Расчет «Мсты-С» оперативно подготовил орудие к бою, беглым огнем с применением осколочно-фугасного снаряда была сорвана ротация ВСУ. Вскоре после этого разведывательные беспилотники зафиксировали прибытие второй группы украинских военных, которая также была ликвидирована.