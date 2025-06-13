Расчет «Мсты-С» «Запада» сорвал ротацию ВСУ

Как отметили в министерстве, в ходе воздушной разведки расчеты БПЛА вскрыли место размещения украинских военных и передали информацию артиллерии. Расчет «Мсты-С» оперативно подготовил орудие к бою, беглым огнем с применением осколочно-фугасного снаряда была сорвана ротация ВСУ. Вскоре после этого разведывательные беспилотники зафиксировали прибытие второй группы украинских военных, которая также была ликвидирована.