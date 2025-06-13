Уточняется, что операторы FPV-дронов уссурийских десантников ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области вблизи границы с РФ, тем самым нарушая их логистику и препятствуя снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения ВСУ, срывая их ротацию, тем самым оказывая помощь российским штурмовкам в углублении и расширении зоны безопасности в данном районе.