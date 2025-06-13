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Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

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Источник: © РИА Новости

«Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава. Также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен легкобронированный автомобиль западного производства. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась», — пояснили в МО РФ.

Уточняется, что операторы FPV-дронов уссурийских десантников ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области вблизи границы с РФ, тем самым нарушая их логистику и препятствуя снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения ВСУ, срывая их ротацию, тем самым оказывая помощь российским штурмовкам в углублении и расширении зоны безопасности в данном районе.

«За весь период СВО на счету операторов ударных беспилотников десантников-дальневосточников сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники противника, артиллерийских систем и украинских военных», — добавили в министерстве.