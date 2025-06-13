Трамп о процессе урегулирования украинского конфликта: «Я разочарован»

Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием соглашения между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Соответствующее заявление президент США сделал перед журналистами в Белом доме.
Трамп отметил, что разочарован как Россией, так и позицией Украины. По его словам, его огорчает, что конфликт до сих пор не нашел разрешения. Глава Белого дома выразил уверенность в необходимости урегулирования, чтобы остановить кровопролитие.
«Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован Украиной. Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — указал он.
Напомним, Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине. Но в то же время он разочарован тем фактом, что результат в переговорном процессе наступает не так быстро, как он рассчитывал. При этом Трамп пригрозил Украине и России, что выйдет из переговоров при отсутствии прогресса.
В то же время Трамп заявил, что заключение мирной сделки по конфликту на Украине невозможно без его личного участия. Американский лидер заверил, что только он может разрешить украинский кризис. Поэтому ему, мол, крайне важно однажды встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пока неизвестно, когда подобное произойдет.
Ранее KP.RU сообщил, что позиция Москвы в отношении украинского конфликта не менялась с начала СВО. Российские власти заявили о важности устранения первопричин конфликта. Также президент РФ Владимир Путин сообщил о важности того, что Украина не будет вступать в военные союзы, в частности НАТО, а также нужно добиться справедливого и долгосрочного мира в регионе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев старается своими атаками по гражданскому населению России показать, что возможно вести переговоры с «позиции силы», однако на деле демонстрирует свою абсолютную ничтожность. По ее словам, используя террористические методы, украинские власти «демонстрируют свою неспособность ни к чему и, помимо всего прочего, абсолютную ничтожность и человеконенавистническую сущность».