Взрывом снесло купол, а иконы уцелели: Чудо в пострадавшей от обстрелов церкви на Донбассе

В домовой церкви села Зачатовка на Донбассе, несмотря на серьезные повреждения от обстрелов, все иконы остались нетронутыми. Стены храма до сих пор хранят следы осколков и пулеметных очередей, а взрывная волна полностью уничтожила купол. Однако ни одна святыня не пострадала.