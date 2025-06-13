В домовой церкви села Зачатовка на Донбассе, несмотря на серьезные повреждения от обстрелов, все иконы остались нетронутыми. Стены храма до сих пор хранят следы осколков и пулеметных очередей, а взрывная волна полностью уничтожила купол. Однако ни одна святыня не пострадала.
«Чудеса — они для неверующих, а верующие в этом живут», — комментирует это удивительное обстоятельство отец Сергий, единственный священник на всю округу.
Под его духовным руководством находятся три храма — в Зачатовке, Златоустовке и Хлебодаровке. Каждый из них имеет свой уникальный облик. Свой день отец Сергий начинает с шести утра, успевая провести службы во всех трех церквях.
«Сложностей сейчас полно, но с приходом России в духовном плане мы дышим полной грудью», — признается священник.
Ранее протоиерей Александр Зинченко сообщил, что украинские военные во время оккупации российских территорий осквернили святыню, повредив интерьеры храма в Курской области. Священник сообщил о посягательстве украинских солдат на икону Богоматери, теперь она начала мироточить.