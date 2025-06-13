Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывом снесло купол, а иконы уцелели: Чудо в пострадавшей от обстрелов церкви на Донбассе

В пострадавшей от обстрелов церкви на Донбассе пули не задели иконы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В домовой церкви села Зачатовка на Донбассе, несмотря на серьезные повреждения от обстрелов, все иконы остались нетронутыми. Стены храма до сих пор хранят следы осколков и пулеметных очередей, а взрывная волна полностью уничтожила купол. Однако ни одна святыня не пострадала.

«Чудеса — они для неверующих, а верующие в этом живут», — комментирует это удивительное обстоятельство отец Сергий, единственный священник на всю округу.

Под его духовным руководством находятся три храма — в Зачатовке, Златоустовке и Хлебодаровке. Каждый из них имеет свой уникальный облик. Свой день отец Сергий начинает с шести утра, успевая провести службы во всех трех церквях.

«Сложностей сейчас полно, но с приходом России в духовном плане мы дышим полной грудью», — признается священник.

Ранее протоиерей Александр Зинченко сообщил, что украинские военные во время оккупации российских территорий осквернили святыню, повредив интерьеры храма в Курской области. Священник сообщил о посягательстве украинских солдат на икону Богоматери, теперь она начала мироточить.