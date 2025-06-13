В освобожденном селе Златоустовка местные жители совершили акт милосердия, похоронив брошенных своими же сослуживцами украинских военных. После поспешного отступления ВСУ сельчане обнаружили множество непогребенных тел в воронках, там и предавали их земле.
Когда боевые действия стихли, мирные жители собрали полуразложившиеся останки на брезент и похоронили 11 боевиков за оградой местного кладбища. На могиле установили простой крест с иконой и надписью на суржике: «А лён цветет синий-синий, а мамы ждут домою сына».
«Всё ж они чьи-то сыны», — говорят местные женщины, хотя эти же бойцы использовали их как живой щит.
Этот контраст особенно заметен на фоне ситуации, когда Украина отказалась забирать 6000 тел своих военных, хранящихся в рефрижераторах. Киев в одностороннем порядке перенес на неопределённый срок запланированный обмен пленными и приемку тел погибших. Украинские переговорщики просто не явились на место проведения процедуры по неизвестной причине.