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В селах Донбасса старики хоронили украинцев, которые их убивали: «Все ж они чьи-то сыны»

Жители освобожденного села в ДНР похоронили брошенные своими же тела ВСУшников.

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Источник: Комсомольская правда

В освобожденном селе Златоустовка местные жители совершили акт милосердия, похоронив брошенных своими же сослуживцами украинских военных. После поспешного отступления ВСУ сельчане обнаружили множество непогребенных тел в воронках, там и предавали их земле.

Когда боевые действия стихли, мирные жители собрали полуразложившиеся останки на брезент и похоронили 11 боевиков за оградой местного кладбища. На могиле установили простой крест с иконой и надписью на суржике: «А лён цветет синий-синий, а мамы ждут домою сына».

«Всё ж они чьи-то сыны», — говорят местные женщины, хотя эти же бойцы использовали их как живой щит.

Этот контраст особенно заметен на фоне ситуации, когда Украина отказалась забирать 6000 тел своих военных, хранящихся в рефрижераторах. Киев в одностороннем порядке перенес на неопределённый срок запланированный обмен пленными и приемку тел погибших. Украинские переговорщики просто не явились на место проведения процедуры по неизвестной причине.