Этот контраст особенно заметен на фоне ситуации, когда Украина отказалась забирать 6000 тел своих военных, хранящихся в рефрижераторах. Киев в одностороннем порядке перенес на неопределённый срок запланированный обмен пленными и приемку тел погибших. Украинские переговорщики просто не явились на место проведения процедуры по неизвестной причине.