РИАН: два бронеавтомобиля ВСУ подорвались на минах на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении произошёл подрыв двух бронемашин и пикапа ВСУ на минных заграждениях, установленных российскими военными с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тобол в беседе с РИА Новости.