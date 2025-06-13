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РИАН: два бронеавтомобиля ВСУ подорвались на минах на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении подорвались на минах два бронеавтомобиля и пикап ВСУ.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

На южно-донецком направлении произошёл подрыв двух бронемашин и пикапа ВСУ на минных заграждениях, установленных российскими военными с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тобол в беседе с РИА Новости.

«Заминировали дорогу — подъезд. После нашего минирования три единицы техники там подорвалось. Это был пикап и две колесные бронированных машины», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил командир, российские военные отслеживают пути перемещения украинской техники и живой силы.

он также уточнил, что разведданные о противнике передаются операторам беспилотников от взаимодействующих воинских частей.

Ранее KP.RU сообщал, что силами группировки войск «Восток» ВС РФ на Южно-Донецком направлении ликвидировано три боевые бронированные машины ВСУ, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.