На южно-донецком направлении произошёл подрыв двух бронемашин и пикапа ВСУ на минных заграждениях, установленных российскими военными с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тобол в беседе с РИА Новости.
«Заминировали дорогу — подъезд. После нашего минирования три единицы техники там подорвалось. Это был пикап и две колесные бронированных машины», — рассказал собеседник агентства.
Как отметил командир, российские военные отслеживают пути перемещения украинской техники и живой силы.
он также уточнил, что разведданные о противнике передаются операторам беспилотников от взаимодействующих воинских частей.
Ранее KP.RU сообщал, что силами группировки войск «Восток» ВС РФ на Южно-Донецком направлении ликвидировано три боевые бронированные машины ВСУ, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.