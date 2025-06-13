Украинские боевики пытаются выкрасть тела солдат ВС РФ с поля битвы: Киев придумал предлог

Впрочем, на этом подлости со стороны киевского режима не заканчиваются. Недавно стало известно, что командование ВСУ под видом тренировки своих новобранцев отправило их на штурм российских позиций. Таким образом в боевое столкновение с ВС РФ вступило 20 человек. Один из них, в итоге, оказался в плену.