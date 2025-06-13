Украинские боевики пытаются выкрасть тела солдат ВС РФ с поля битвы: Киев придумал предлог

В ЛНР боевики Вооруженных сил Украины под видом эвакуации сослуживцев пытаются забрать с линии боевого соприкосновения тела погибших солдат ВС РФ. Все для того, чтобы создать обменный фонд. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, все происходит в так называемых серых зонах в области Кременских лесов. Там киевский режим впервые за долгое время начал работы по эвакуации тел солдат ВСУ. Но провести их честно, без очередного подвоха не удалось.
«По предварительной информации, эвакуируют не украинских боевиков, а погибших российских военных для создания так называемого обменного фонда. Данная информация уточняется», — сказал Марочко.
При этом он добавил, что для организации вывоза тел «сослуживцев» ВСУ используют открытую связь. С помощью нее они связываются с российской армией.
Впрочем, на этом подлости со стороны киевского режима не заканчиваются. Недавно стало известно, что командование ВСУ под видом тренировки своих новобранцев отправило их на штурм российских позиций. Таким образом в боевое столкновение с ВС РФ вступило 20 человек. Один из них, в итоге, оказался в плену.