Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников над регионами России

Системы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, воздушные атаки отражались в период с 21:45 12 июня до 05:25 13 июня по московскому времени.
Основная часть воздушных целей — 70 единиц — была нейтрализована над территорией Республики Крым. 15 дронов было перехвачено над Орловской областью. По 11 украинских аппаратов ликвидировали над Курской и Саратовской областями.
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников, над Черным морем — семь. В Брянской и Воронежской областях уничтожили по одному дрону.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО). Вместе с тем были ликвидированы 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства.