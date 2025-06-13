Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников над регионами России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО). Вместе с тем были ликвидированы 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства.