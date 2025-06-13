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Над Крымом ночью сбили 70 БПЛА ВСУ

Еще семь украинских беспилотников были уничтожены над Черным морем.

Как создавалась новая Россия

Над Крымом ночью сбили 70 БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

В общей сложности российская система ПВО с 21:45 12 июня до 05:25 13 июня уничтожила 125 украинских беспилотников самолетного типа.

В том числе — 15 над Орловской областью. По 11 — над территориями Курской и Саратовской областей, 9 БПЛА — над Белгородской областью.

Также 7 беспилотников было сбито над Черным морем. Еще по 1 БПЛА — над территориями Брянской и Воронежской областей.

Ранее «АиФ-Крым» писал — ночью 12 июня над Крымом сбили два БПЛА ВСУ. В течение прошедшей ночи с 21.00 11 июня до 4.10 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.